Вассёр: Расстановка сил будет меняться от трассы к трассе

Шарль Леклер уверенно завоевал поул и выиграл гонку в Монако, не оставив шансов соперникам. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр считает, что в дальнейшем расстановка сил продолжит меняться в зависимости от особенностей конкретной трассы.

Фредерик Вассёр: «Сейчас, по меньшей мере, три команды, хотя и Mercedes не так далеко позади, могут бороться за поулы и победы в гонках. Я надеюсь, что так будет продолжаться до конца сезона.

Разумеется, на каждой конкретной трассе расстановка сил будет меняться в зависимости от её характеристик. Где-то преимущество будет у Red Bull, где-то – у Ferrari, где-то – у McLaren. И нам предстоит действовать прагматично, что не всегда удавалось раньше.

В прошлом сезоне мы потеряли слишком много очков, но в этом году команда сделала огромный шаг вперёд в этой области. Мы стали более прагматичными в своём подходе к гонкам, и так будет продолжаться до конца сезона. Борьба предстоит плотная».

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