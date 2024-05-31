Ролан Гаррос. Три игрока совершили камбэки с 0-2 по сетам, Хуркач и Зверев сыграют в третьем круге

Результаты матчей второго круга в мужской сетке французского «мэйджора»
Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Новак Джокович (Сербия, 1) — Роберто Карбальес Баена (Испания) 6:4, 6:1, 6:2
Лоренцо Музетти (Италия, 30) — Гаэль Монфис (Франция) 7:5, 6:1, 6:4
Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) — Филип Мисолич (Австрия, Q) 6:2, 7:6(2), 6:0
Томми Пол (США, 14) — Фабио Фоньини (Италия) 6:1, 6:0, 6:2
Тэйлор Фритц (США, 12) — Душан Лайович (Сербия) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4
Танас Коккинакис (Австралия) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q) 1:6, 4:6, 6:3, 7:6(5), 6:2
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Артур Риндеркнех (Франция) 3:6, 6:7(8), 6:1, 5:0 (отказ)
Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) 7:6(5), 1:6, 6:3, 4:6, 6:3
Александр Зверев (Германия, 4) — Давид Гоффен (Бельгия) 7:6(4), 6:2, 6:2
Таллон Грикспор (Нидерланды, 26) — Лучано Дардери (Италия) 7:6(2), 6:3, 6:3
Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Карен Хачанов (-, 18) 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4
Хольгер Руне (Дания, 13) — Флавио Коболли (Италия) 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6(7)
Алекс де Минор (Австралия, 11) — Жауме Мунар (Испания) 7:5, 6:1, 6:4
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Александр Бублик (Казахстан, 19) 6:2. 6:2, 6:3
Томаш Махач (Чехия) — Мариано Навоне (Аргентина, 31) 6:2, 6:1, 3:6, 1:6, 6:1
Даниил Медведев (-, 5) — Миомир Кецманович (Сербия) 6:1, 5:0 (отказ)
Маттео Арнальди (Италия) — Александр Мюллер (Франция, WC) 6:4, 6:1, 6:3
Чжан Чжичжэнь (Китай) — Лоренцо Сонего (Италия) 7:5, 3:6, 6:1, 6:4
Бен Шелтон (США, 15) — Кэй Нисикори (Япония, PR) 7:6(6), 6:4 (отказ)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) — Генри Сквайр (Германия, Q) 6:4, 4:6, 6:3, 6:2
Себастьян Корда (США, 27) — Квон Сун Ву (Южная Корея, PR) 6:4, 6:4, 1:6, 6:3
Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Брэндон Накашима (США) 6:7(2), 6:1, 6:3, 7:6(5)
Фрэнсис Тиафо (США, 25) — Денис Шаповалов (Канада, PR) 6:7(4), 6:4, 6:2, 6:4
Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Максимилиан Мартерер (Германия) 3:6, 6:3, 6:1, 6:3
Григор Димитров (Болгария, 10) — Фабиан Марожан (Венгрия) 6:0, 6:3, 6:4
Корентен Муте (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан) 6:4, 6:2, 0:6, 6:3
Себастьян Офнер (Австрия) — Себастиан Баэс (Аргентина, 20) 3:6, 3:6, 6:4, 7:5, 7:6(5)
Пары соперников в третьем круге: Джокович — Музетти, Серундоло — Пол, Фритц — Коккинакис, Этчеверри — Рууд, Зверев — Грикспор, Ковалик — Руне, Де Минор — Штруфф, Махач — Медведев, Рублёв — Арнальди, Чжан — Циципас, Шелтон — Оже-Альяссим, Корда — Алькарас, Хуркач — Шаповалов, Бергс — Димитров, Муте — Офнер, Котов — Синнер.
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