Новак Джокович: “Если это был мой последний матч на Ролан Гаррос, то он был великолепным благодаря атмосфере и тому, что я получил от зрителей”

Сербский теннисист Новак Джокович пообщался с журналистами после поражения от Янника Синнера в полуфинале Отрытого чемпионата Франции



Об общем впечатлении от матча

“Думаю, что это были три напряженных сета. Второй и особенно третий могли сложиться в мою пользу, да, один или два очка, один или два удара Но Синнер заслуженно победил. Я постоянно чувствовал давление, и он не давал мне времени на удар. Вот что представляют на корте такие игроки, как Синнер и Алькарас: они постоянно давят на тебя и увеличивают давление по ходу матча. Поэтому когда появляются возможности, они очень редки, и это, видимо, делает тебя немного более нервным, и ты хочешь попробовать сделать этот удар или что-то такое.

Вот это и произошло в третьем сете, когда я ошибся на форхенде на сетболе. Без сомнений, он был лучшим игроком сегодня вечером. Это было поражение в трех сетах, но я чувствую, что дал ему бой, так сказать. Я пытался заставить его работать до последнего удара. Я не хотел сдаваться, особенно на такой большой арене, в полуфинале «мэйджора». Да, я сделал все, что мог. Таков спорт. Надо пожать руку лучшему игроку и двигаться дальше”.

Об игре Янника Синнера

“Янник постоянно был на задней линии, пытаясь заставить меня защищаться. Вот почему он номер один в мире. В матче со Зверевым я чувствовал, что имел больше времени в игре с задней линии, чтобы пробовать разную тактику и другие вещи, имел немного больше времени на подготовку к удару. С Янником – нет. Времени просто не было. Поэтому ты должен постоянно играть как можно лучше.

Я думаю, что я сам сыграл на достаточно хорошем уровне, честно говоря. В некоторых моментах на очень высоком уровне, но и он тоже. В решающие моменты он играл правильно и имел правильный настрой, и его надо поздравить. Я считаю, что он заслуживает большого уважения за то, что выдержал тяжелые моменты, когда весь стадион болел против него, и он сумел найти несколько действительно хороших ударов. Он показал, почему он является первым в мире. Сегодня вечером он был очень уверенным. Я желаю ему всего наилучшего в финале. Думаю, это будет невероятная битва между ним и Карлосом, двумя лучшими игроками на данный момент”.



О планах на будущее

“Это мог быть мой последний матч здесь, на Ролан Гаррос, поэтому я был немного более эмоциональным, особенно в конце. Если это был прощальный матч на этом турнире в моей карьере, то он был великолепным благодаря атмосфере и тому, что я получил от зрителей. Я не знаю, что ждет меня завтра на этом этапе моей карьеры. Я буду двигаться вперед, да. То есть, я сказал, что это мог быть мой последний матч, но я не сказал, что это действительно так. Поэтому сейчас я не знаю. 12 месяцев на этом этапе моей карьеры – это довольно долгое время. Хочу ли я играть дальше? Да, хочу. Но смогу ли я снова играть здесь через 12 месяцев? Я не знаю. Да, это все, что я могу сказать на данный момент.

Я попытаюсь придерживаться своего плана, а именно играть на турнирах Grand Slam. Эти турниры являются приоритетными в моем календаре. Уимблдон и US Open, да, они в планах. Это все, что я могу сказать сейчас. Я буду выступать, если что-то, не знаю, что, не случится. Но я чувствую, что хочу играть на Уимблдоне, хочу играть на US Open. Эти два, точно. Насчет остальных, я не уверен. Уимблдон – мой любимый турнир с детства. Я сделаю все, чтобы подготовиться. Я думаю, что мои лучшие шансы выиграть еще один «мэйджор» будут именно на Уимблдоне, или на более быстром харде, возможно, в Австралии”.



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