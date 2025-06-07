Льюис Хэмилтон: Фильм F1 отличается реалистичностью

До мировой премьеры фильма F1 с Брэдом Питтом в главной роли остаётся чуть больше двух недель, и болельщики уже в предвкушении. Льюис Хэмилтон – один из тех, кто сильнее многих переживает за прокатную судьбу картины, ведь он выступал в качестве одного из продюсеров и консультировал съёмочную группу по всем гоночным вопросам.

В преддверии премьеры семикратный чемпион мира рассказал официальному сайту чемпионата о том, как шла работа над фильмом, создатели которого стремились снять как можно более достоверное полотно, посвящённое современной Формуле 1.

Льюис Хэмилтон: «Мы получили беспрецедентный доступ к Формуле 1, ведь съёмки проходили во время гоночных уик-эндов, в которых участвовала APXGP – вымышленная 11-я команда чемпионата. И зрители, безусловно, увидят, что весь фильм отличается аутентичностью.

Материал, отснятый в течение гоночного календаря, дополнялся планами, созданными с применением цифровых технологий, и результат болельщиками должен восприниматься как вполне реалистичный… В том числе это достигалось особым расположением камер – отчасти эти приёмы были опробованы в ходе съёмок фильма Top Gun: Maverick, но здесь кинематографисты вышли на новый уровень.

Они разработали передовую систему камер, более совершенную, чем та, что применяется в Формуле 1 во время гоночных уик-эндов. Когда смотришь отснятый материал, по-настоящему чувствуешь, словно сидишь за рулём гоночной машины и несёшься на запредельной скорости.

Никогда не думал, что мне доведётся работать с Брэдом Питтом. Я страстный поклонник его фильмов, нас познакомил Джерри Брукхаймер, главный продюсер F1, а когда мы приступили к работе на трассе, я понял, что Брэд очень увлечён техническими видами спорта, прежде всего мотогонками, и увидел, что за рулём он демонстрирует природный талант. Это было классно!

Думаю, он прекрасно справился со своими задачами. Он привнёс немало ярких красок в характер бывалого гонщика Сонни Хейса, своего персонажа, но также показал, как его герой заботится о начинающем гонщике и помогает ему.

Ему и Идрису Демсону, который играет его напарника, приходилось решать очень сложные задачи. Полагаю, этим двум актёрам удалось почувствовать, какие психологические нагрузки испытываем мы, гонщики, когда нужно воспринимать информацию на огромных скоростях, когда на твоё тело действуют многократные перегрузки…

Думаю, всё это для них было очень важно, ведь это невозможно сымитировать: если вы сами этого не испытали, то не сможете это представить. Они сами пилотировали гоночные машины, и оба по-настоящему прониклись, почувствовав, что это значит – быть гонщиком. И это вы увидите в нашем фильме».

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