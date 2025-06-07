Суперматч финала Кубка Стэнли. 9 шайб и два овертайма

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Состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли между Эдмонтоном и Флоридой. Как и в первой встрече, соперники в ярком поединке определили лучшего только в овертайме, а победу во втором периоде дополнительно времени со счетом 5:4 одержали хоккеисты Флориды.

Флорида была близка к победе в основное время, однако Пантеры, ведя в одну шайбу, позволили сопернику сравнять результат за 18 секунд до конца третьего периода, гол оформил Перри.

В первом овертайме значительно больше моментов было у Флориды, но здорово действовал вратарь Скиннер, а в одном из эпизодов гости не реализовали чистый выход один на один.

Во втором овертайме победную шайбу забросил опытный Брэд Маршан. Форвард Флориды использовал выход один на один и сравнял счет в серии.

Для Эдмонтона это первое поражение в овертаймах в нынешнем плей-офф.

Финал Кубка Стэнли

Эдмонтон – Флорида 4:5 во втором овертайме

Шайбы: 02:28 Беннетт – 13 (Шмид, Родригес) – 0:1, 07:38 Кэйн – 6 (Арвидссон, Бушар) – 1:1, 09:19 Бушар – 7 (Макдэвид, Драйзайтль) – 2:1, 11:33 Джонс – 4 – 2:2, 12:37 Драйзайтль – 10 (Макдэвид, Бушар) – 3:2, 29:23 Куликов – 2 (Верхаге, Джонс) – 3:3, 32:09 Маршан – 6 – 3:4, 59:42 Перри – 8 (Валман, Макдэвид) – 4:4, во втором овертайме 08:05 Маршан – 7 (Лунделл) – 4:5

Вратари: Скиннер – Бобровский

Счет в серии 1:1

sport.ua