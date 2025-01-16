Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по результативности

Коннор Макдэвид. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой». Канадец достиг отметки 1043 очка за карьеру в «Ойлерз».

28-летний канадец, выступающий за «Эдмонтон» с 2015 года, обошел Яри Курри и вышел на 2-е место в истории клуба по результативности. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, который набрал 1669 очков в матчах за «Ойлерз».

В этом сезоне у Макдэвида 61 (18+43) очко в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Топ-5 бомбардиров в истории «Эдмонтона»

1. Уэйн Гретцки — 1669 (583+1086) очков

2. Коннор Макдэвид — 1044 (354+690) очка

3. Яри Курри — 1043 (474+569) очка

4. Марк Мессье — 1034 (392+642) очка

5. Леон Драйзайтль — 915 (378+537) очков

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