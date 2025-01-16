БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Думаю рано Тайсон принял это решение. У него была очень колоритная карьера. Он победил Кличко, а потом у него была депрессия, он хотел покончить с собой и употреблял наркотики. Ему надо поработать над психикой. Я думаю, если Фьюри выйдет на бой против Джошуа, то все билеты будут проданы в этот же день.

Я думаю, Тайсон еще вернется. Я даю коэффициент 3 к 1 на то, что мы его еще увидим», – сказал Бриедис.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua