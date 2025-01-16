Гаэль Монфис: “Я могу завершить карьеру уже сейчас, я сделал всё, что хотел. Если я добьюсь большего, это будет бонус”

Французский теннисист Гаэль Монфис ответил на вопросы журналистов после выхода в третий круг Открытого чемпионата Австралии



– Я бы хотел поговорить о начале этого сезона. Что послужило мотивацией к завоеванию титула в Окленде и что это может означать для вас в продолжении года?

– Меня мотивирует то же самое, что и в прошлом году. Стараюсь быть стабильным. Знаете, стараюсь оставаться здоровым насколько это возможно. В конце прошлого года я показывал действительно отличный теннис, чувствовал себя хорошо, но в итоге немного не хватило, потому что я заболел. После этого я сделал паузу, чтобы насладиться временем с дочерью. Затем я смог хорошо поработать.

Мне повезло в начале сезона. Я чувствовал себя физически хорошо, чувствовал, что попадаю по мячу отлично. Сейчас я просто стараюсь поймать момент и «скользить» на этой волне.

– Я недавно пересматривал ваш первый матч в Мельбурне. Кажется, это было 21 год назад, в 2004 году, против Робби Джинепри.

– 2005

– 2005. Наблюдая, как новое поколение игроков пробивалось вместе с Роджером, Рафаэлем и Новаком, а теперь видя нынешних теннисистов, как сильно всё изменилось за эти 20 лет? Насколько сложнее сейчас, и насколько вы сами стали лучше по сравнению с тем временем?

– Мне кажется, что игра стала немного быстрее. Конечно, немного быстрее. Думаю, что технологии сильно эволюционировали. Сейчас каждый игрок – профессионал, у которого есть большая команда.

Физическая подготовка тоже изменилась, так что ты просто эволюционируешь вместе с этим. Думаю, что через 20 лет игра станет, возможно, ещё быстрее, физически сложнее или просто другой. Мне кажется, что всё – ракетки, струны, мячи – изменилось. Я просто стараюсь адаптироваться к этим изменениям.

– Конечно, мы не хотим, чтобы вы завершали карьеру, но есть ли у вас что-то конкретное, чего вы хотите достичь перед тем, как скажете: «Я завершил»?

– Нет, я могу закончить уже сейчас. Думаю, я сделал всё, что хотел. Если я добьюсь большего, это будет бонус. Я счастлив.

Как я всегда говорил с первого дня, для меня самое важное – это здоровье. Теннис – это просто часть моей жизни. Это прекрасная, удивительная часть. Теннис дал мне всё, о чём я мог даже мечтать, так что я уже благословлён. Всё остальное – это бонус.

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