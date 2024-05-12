Формула E: Гонку выиграл Антониу Феликс да Кошта

В воскресной гонке сдвоенного берлинского этапа Формулы E с поула стартовал Джейк Деннис, действующий чемпион мира, которому вчера даже не удалось добраться до финиша, и он был решительно настроен отыграться. Об этом свидетельствовал и сам по себе факт, что впервые в сезоне гонщик британский гонщик Andretti выиграл квалификацию.

Однако он не лучшим образом тронулся с места, и лидерство уже в первых поворотах перехватил Ник Кэссиди, пилот Jaguar. Впрочем, на третьем круге победитель вчерашней гонки решил задействовать режим повышенной мощности, поэтому съехал с основной траектории в специальный сектор, после чего потерял несколько позиций.

Поскольку примеру новозеландца последовали и другие гонщики лидирующей группы, то Ник чрез несколько поворотов вернулся в лидеры, а следом на ним ехал Митч Эванс, его напарник и соотечественник.

Их преследовали два гонщика Porsche, и на следующем круге они опередили Кэссиди, который вновь активировал Attack Mode, откатившись на 4-ю позицию. Когда то же самое сделал Эванс, гонку возглавил Антониу Феликс да Кошта, но португалец тоже воспользовался режимом повышенной мощности, и на первую позицию временно переместился его напарник, Паскаль Верляйн.

Немца вскоре опередил Кэссиди, а затем и да Кошта, а на четвёртой позиции ехал Эванс, но борьба в лидирующей группе носила очень агрессивный характер, и через какое-то время порядок первой пятёрки в очередной раз поменялся. Вперед вырвался да Кошта, за ним ехал Верляйн, его преследовал Эванс, а Кэссиди оказался только четвёртым, причём его активно теснил Оливер Роулэнд, гонщик Nissan.

Но после аварии Макса Гюнтера, пилота Maserati, на трассу выехал электромобиль безопасности. На рестарте первая пятёрка недолго сохраняла свой порядок: как и в субботу, машины проходили повороты широкой берлинской трассы по две, а то и по три в ряд, и уследить за всеми сменами позиций было просто невозможно.

18-й круг Кэссиди вновь начал лидером, за ним ехал да Кошта, следом Верляйн, далее Роулэнд и Эванс, которые вели ожесточённый спор за 3-е место и входили в повороты буквально бок о бок, что рано или поздно неизбежно должно было закончиться контактом.

На 20-м круге так и произошло, от машин полетели обломки карбона, но инциденты происходили вообще по всему пелотону, однако в боксы на 22-м круге вернулся только Стоффель Вандорн – это произошло после столкновения с Nissan Саши Фенестраза. Стюарды занялись расследованием этого эпизода.

На 24-м круге лидировал да Кошта, менее чем в секунде позади него ехал Роулэнд, которому за излишне агрессивные действия на трассе уже показали чёрно-белый флаг, на третьей позиции держался Кэссиди, а за ним – Эванс. Замыкал первую пятёрку Деннис, но тут Норман Нато, его напарник по команде Andretti, не поделил трассу с Фенестразом, после чего оба сошли – их разбитые машины остановились в 3-м повороте. Вновь выехал сейфти-кар.

На 29-м круге борьба на трассе возобновилась, да Кошта сохранил лидерство, однако Эванс перешёл к решительным действиям и уже через пару кругов опередил всех, вышел на первую позицию и даже попытался создать какой-то отрыв от преследователей.

Нельзя сказать, что ему это удалось, потому что да Кошта его вовсю прессинговал. Между машинами Верляйня и Денниса, которые весьма жёстко боролись за 5-ю позицию, произошло несколько контактов, в стороны летели фрагменты элементов аэродинамики, но оба оставались на трассе.

Вероятно, машина Денниса пострадала сильнее, поскольку его вскоре опередил Тэйлор Барнард, гонщик McLaren, причём манёвр молодого британца был весьма смелым, что делает ему честь, ведь это только его третья гонка в Формуле E.

Тем временем да Кошта опередил Эванса, и новозеландский гонщик Jaguar решил в последний раз активировать режим Attack Mode, из за чего потерял ещё несколько позиций, но вскоре вернулся в первую тройку.

За три круга до финиша лидировал да Кошта, примерно в секунде за ним ехал Роулэнд, но его догонял Эванс. Однако команда попросила Митча пропустить напарника вперёд, что он сделал на 39-м круге.

Кэссиди же ринулся в погоню за Роулэндом, опередил его, и всё шло к тому, что он займёт второе место. А вот Эвансу не удалось удержаться даже в первой пятёрке – то ли он сам допустил ошибку, то ли сказались повреждения, полученные его машиной в предыдущих баталиях, но всего за пару поворотов он пропустил вперёд Верляйна и Денниса и в итоге финишировал только шестым.

А выиграл гонку, добыв для Porsche третью победу в сезоне, Антониу Феликс да Кошта, что для немецкой команды особенно важно, ведь это её домашний этап. После финиша Антониу по радио поблагодарил Porsche и сказал фразу, которая заставляет вспомнить неприятности, произошедшие с ним на этапе в Мизано, когда его лишили победы за несоответствие машины техническому регламенту. «Надеюсь, на этот раз у нас победу не отберут!» – сказал португалец, чемпион Формулы E 2020 года.

Второе место занял Ник Кэссиди, лидер личного зачёта, увеличив отрыв от Паскаля Верляйна до 16 очков. Кстати, именно поэтому в Jaguar попросили Эванса пропустить напарника: на этой стадии сезона Митч не входит в число основных претендентов на титул – в отличие от Кэссиди. Третьим финишировал Оливер Роулэнд, упрочив свою 3-ю позицию в чемпионате.

Следующий этап электрической серии через две недели пройдёт в Шанхае, и он тоже будет сдвоенным, но что-то подсказывает, что китайские гонки будут не столь захватывающими и непредсказуемыми, как берлинские. Они пройдут не на лихо закрученной городской трассе, а на шанхайском автодроме. Всё-таки машины Формулы E предназначены для острых уличных сражений, а стационарные трассы – не их стихия. Впрочем, не станем загадывать заранее и будем рады ошибиться.

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