Американський школяр веде фан акаунт про Михайлюка в твіттері. Навіть ходив на матч зі Святом!

У червні 2022 року у твіттері з'явився фан акаунт Святослава Михайлюка.

Американський вболівальник робить пости про українця.

Але частіше на акаунті виходить контент про НБА, бостонський та не тільки спорт: баскетбол, хокей, американський футбол.

Фан вболіває за Джеремі Свеймана – воротаря бостонського клубу НХЛ «Брюїнгс». Дрейка Мея – квотербека команди НФЛ з передмістя Бостона «Петріотс» та люто підтримує «Селтікс» у соцмережі.

Акаунт веде американський школяр. Фан викладав пост з розкладом матчів баскетбольної та хокейної бостонських команд з підписом «Це жахливо для моїх оцінок».

Також був такий пост «Усі в моїй школі жахливі у водінні».

Цікаво, що вболівальник особисто приходив на матчі «Селтікс» та дивився на Святослава Михайлюка наживо.

Фото: Kansas City Star, Twitter «most normal svi mykhailiuk enjoyer»

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