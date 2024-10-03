Киев-Баскет в овертайме вырвал волевую победу над Старым Луцком в стартовый день Суперлиги FAVBET-2024/25

Столичная команда провалила первую четверть, но все оставшееся время методично догоняла соперника и в итоге сумела его дожать

Киев-Баскет и Старый Луцк в стартовый день столичного бабла Суперлиги FAVBET-2024/25 выдали невероятный по драматизму поединок, который завершился героической победой хозяев в овертайме — 89:86.

Хозяева площадки провалили первую четверть — ее команда Дмитрия Чайковского выиграла с разницей +16. Все оставшееся время столичная команда настойчиво пыталась сократить отставание.

В третьей четверти Киев-Баскет сумел подобраться к сопернику на расстояние одного очка, однако Луцк выстоял и на перерыв ушел с гандикапом +9. И все-таки подопечные Дмитрия Забирченко сумели прибавить в решающий момент и отыграться, сирена застала соперников при счете 77:77.

Овертайм увереннее начал Луцк, но киевлянам вновь удалось переломить ход игры. Итог — впечатляющий камбек команды хозяев с итоговым счетом 89:86. Героями встречи стали игроки Киев-Баскета Егор Сушкин (30 очков) и Денис Клевзуник (дабл-дабл), показавший отменную результативность в решающие минуты.

Завтра, 4 октября, Киев-Баскет здесь же, в столичном Дворце спорта «Венето-Спорт» примет БК Ровно, а Старый Луцк сразится с Прикарпатьем-Говерлой.

Суперлига Favbet-2024/25. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Старый Луцк — 89:86 ОТ (10:26, 27:19, 14:15, 26:17, 12:9)

Киев-Баскет: Сушкин (30), Клевзуник (24 + 10 подборов), Буренко (12 + 6 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Сандул (6 + 14 подборов), Сафонов (6), Зайцев (5), Карпюк (4 + 9 подборов), Когут (2)

Старый Луцк: Ридли (26), Джексон (20 + 7 подборов + 6 передач), Лесик (13 + 6 подборов), Прозапас (9), Горобченко (5), Дюпин (5), Липовцев (4), Михайлов (2), Глушко (2)

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