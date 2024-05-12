Бывший чемпион мира – о Ломаченко: «Элита элит»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон (28-3, 16 KO) прокомментировал убедительную победу чемпиона мира по версии IBF в легком весе украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 KO) в бою за титул IBF в легком весе с австралийцем Джорджем Камбососом (21-3, 10 KO).

«Василий Ломаченко – четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях за 21 бой. Элита элит», – написал Фрэмптон.

Отметим, что Ломаченко был чемпионом в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во 2-м полулегком весе по версии WBO (2016-2018), в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020), WBC (2019-2020), а также журнала «The Ring» (2018-2020).

12 мая Ломаченко досрочно победил Камбососа в Австралии.

sport.ua