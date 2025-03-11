Михайлюк набрал восемь очков в матче Джаз и Селтикс в регулярном чемпионате НБА

Более 13 минут игрового времени получил и Алексей Лэнь

В ночь на 11 марта состоялись 12 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Оба украинских игрока, выступающих в НБА, получили игровую практику. Защитник Юта Джаз Святослав Михайлюк набрал восемь очков, четыре подбора и два ассиста в противостоянии с Бостон Селтикс (108:114).

Центровой Лос-Анджелес Лейкерс Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке и за более чем 13 минут игрового времени встречи с Бруклин Нетс (108:111) оформил два подбора, две результативные передачи и один блок-шот.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс — Филадельфия 76ерс — 132:123 (33:31, 33:26, 31:23, 35:43)

Бостон Селтикс — Юта Джаз — 114:108 (25:24, 28:23, 37:22, 24:39)

Бруклин Нетс — Лос-Анджелес Лейкерс — 111:108 (16:28, 32:19, 33:32, 30:29)

Майами Хит — Шарлотт Хорнетс — 102:105 (34:21, 24:31, 19:21, 25:32)

Торонто Рэпторз — Вашингтон Уизардз — 119:104 (33:33, 26:27, 34:19, 26:25)

Мемфис Гриззлис — Финикс Санз — 120:118 (26:34, 31:25, 38:31, 25:28)

Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс — 127:140 (32:34, 41:33, 26:34, 28:39)

Хьюстон Рокетс — Орландо Мэджик — 97:84 (23:19, 28:27, 24:16, 22:22)

Чикаго Буллз — Индиана Пэйсерз — 121:103 (27:27, 40:21, 27:25, 27:30)

Сан-Антонио Сперс — Даллас Маверикс — 129:133 (34:28, 29:32, 38:41, 28:32)

Голден Стэйт Уорриорз — Портленд Трэйл Блэйзерз — 130:120 (35:27, 33:22, 34:43, 28:28)

Сакраменто Кингз — Нью-Йорк Никс — 104:133 (22:37, 29:29, 26:37, 27:30)

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