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Бокс

Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику

Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу предстоящего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я считаю, что реванш получится гораздо лучше, чем первый бой. Первый бой был драматичным и динамичным, это мы увидим и во втором бою.

Фьюри должен делать в реванше то, что он и делал в первом бою. Он выглядел шикарно до 7-го раунда, а потом у Усика словно открылось второе дыхание и он выглядел совсем по-другому. А когда в 7-м раунде он разбил нос Тайсону – это очень повлияло на бой, ну и конечно 9-й раунд был фантастическим от Усика.

Сейчас обоим нужно время на восстановление, увидим, кто сделал больше выводов от первого боя», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua

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