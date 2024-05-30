Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу предстоящего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я считаю, что реванш получится гораздо лучше, чем первый бой. Первый бой был драматичным и динамичным, это мы увидим и во втором бою.

Фьюри должен делать в реванше то, что он и делал в первом бою. Он выглядел шикарно до 7-го раунда, а потом у Усика словно открылось второе дыхание и он выглядел совсем по-другому. А когда в 7-м раунде он разбил нос Тайсону – это очень повлияло на бой, ну и конечно 9-й раунд был фантастическим от Усика.

Сейчас обоим нужно время на восстановление, увидим, кто сделал больше выводов от первого боя», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua