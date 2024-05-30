Директор Баварии рассказал о предстоящих кадровых изменениях в клубе

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о кадровых изменениях в команде.

"У нас нет коротких списков, но будут игроки, которым будет сложнее остаться с нами в будущем. Нам нужно честно отнестись к этому.

Читайте такжеЗачем Баварии вчерашний партнер Зинченко и сегодняшний провал АПЛ? Кто такой Венсан Компани

В последние недели мы с Кристофом Фройндом не просто искали тренера. Мы также интенсивно работали над командой и достигли значительного прогресса".