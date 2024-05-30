Следить
Футбол

Директор Баварии рассказал о предстоящих кадровых изменениях в клубе

Будут игроки, которым будет сложнее остаться с нами в команде (с)

Директор Баварии рассказал о предстоящих кадровых изменениях в клубе

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

    • Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о кадровых изменениях в команде.

    "У нас нет коротких списков, но будут игроки, которым будет сложнее остаться с нами в будущем. Нам нужно честно отнестись к этому.

    Читайте такжеЗачем Баварии вчерашний партнер Зинченко и сегодняшний провал АПЛ? Кто такой Венсан Компани

    В последние недели мы с Кристофом Фройндом не просто искали тренера. Мы также интенсивно работали над командой и достигли значительного прогресса".

    29 мая "Бавария" официально объявила о назначении Венсана Компани новым главным тренером команды.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis