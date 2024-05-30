Элина Свитолина: «Мне немного не хватило энергии, но и доводить матч до победы это тоже нелегко»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась первыми эмоциями после победы над француженкой Диан Парри во втором круге Ролан Гаррос

«Парри — замечательная теннисистка. И, конечно, играть против француженки на Ролан Гаррос не бывает легко. Это всегда непросто, но, я чувствовала, что зрители честно относились и ко мне сегодня. Я просто пыталась подталкивать себя и наслаждаться игрой.

Во втором сете после 4:1, думаю, многие факторы повлияли на то, что ситуация на корте изменилась. Диан начала пробивать по мячу очень сильно и по правильным точкам. Ей было нечего терять, поэтому я ожидала этого от нее, что она будет вкладываться в удары. Мне, возможно, немного не хватило энергии, но и доводить матч до победы это тоже нелегко. Ей надо отдать должное, она повысила свой уровень игры, я уверена, что мы еще больше увидим ее здесь в Париже в будущие годы.

Насколько особенно быть здесь, когда играет Гаэль? Да, это действительно особенные моменты. Мы оба не знаем, сколько еще лет у нас в запасе в туре, поэтому мы стараемся наслаждаться этим временем. Я сама получаю удовольствие от игры и с удовольствием смотрю, как он играет. Надеемся, что увидим вас всех здесь вечером, увидим невероятную поддержку, которая очень ему нужна, что он выиграет еще больше матчей и будет еще больше поддержки. Да, я предчувствую, что атмосфера будет фантастическая», — сказала Элина Свитолина в послематчевом интервью на корте.

btu.org.ua