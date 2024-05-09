Рим. Эррани победила Анисимову и сыграет против Свитолиной, Ястремская встретится с «квалифаером»

На турнире WTA 1000 в Италии завершились матчи первого круга

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахт)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Варвара Грачёва (Франция, Q) — Федерика Ди Сарра (Италия, WC) 6:1, 6:3

Маяр Шериф (Египет) — Петра Мартич (Хорватия) 6:2, 6:2

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Рената Сарасуа (Мексика, Q) 4:6, 7:5, 6:3

Катержина Синякова (Чехия) — Нурия Бранкаччо (Италия, WC) 6:4, 6:2

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, SR) — Ребека Масарова (Испания, Q) 5:7, 6:3, 6:4

София Кенин (США) — Лучия Брондзетти (Италия) 6:3, 6:2

Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Джорджия Педоне (Италия, WC) 6:4, 6:1

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Надя Подороска (Аргентина) 6:4, 6:3

Анастасия Потапова (-) — Ван Сиюй (Китай) 6:1, 7:5

Сара Эррани (Италия, WC) — Аманда Анисимова (США, SR) 4:6, 6:2, 6:1

Клара Таусон (Дания, Q) — Дарья Сэвилл (Австралия, SR) 6:2, 6:3

Лаура Зигемунд (Германия, Q) — Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) 2:6, 6:4, 6:4

Ван Яфань (Китай) — Кэти Волынец (США, Q)

Сара Эррани впервые с 2015 года выиграла матч в основной сетке домашнего турнира. Для итальянки это 16-е выступление в Риме, и её лучший результат это финал в 2014 году. Дальше Эррани встретится с Элиной Свитолиной, которой проиграла в двух предыдущих встречах, которые прошли на хардовых турнирах в Париже и Дубае в 2014 и 2016 годах соответственно.

Лаура Зигемунд за выход в третий круг будет бороться с Даяной Ястремской, с которой встречалась два раза и в обеих матчах потерпела поражение. Их предыдущее противостояние состоялось в прошлом году в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

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