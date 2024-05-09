Барселона летом подпишет чемпиона мира -2022

Клуб уже договорился с игроком

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"Барселона" начала планировать летние трансферы и уже успела договориться с некоторыми игроками.

По словам Фабрицио Романо, новым пополнением в составе испанского клуба станет полузащитник "Бетиса" Гидо Родригес, который в июне станет свободным агентом. А также этот трансфер получил одобрение от главного тренера команды Хави Эрнандеса.

"Барселона" договорилась о двухлетнем контракте с Родригесом с возможностью продлить сотрудничество еще на один сезон. Но сначала испанцы должны дождаться одобрения финансового фэйр-плей.

Гидо в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча, в которых забил 2 гола.

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