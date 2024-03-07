Малкин не мог забить месяц, но разыгрался. Попадет ли «Питтсбург» в плей-офф?

«Питтсбург» победил «Коламбус», Малкин забросил и сделал голевой пас

Евгений Малкин (слева) в матче против «Коламбуса». Фото USA Today Sports Гол и ассист россиянина помогли «Пингвинз» переиграть «Коламбус».

«Питтсбург» — «Коламбус» — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Голы: Пулюярви — 1 (Грэйвс), 13:33 — 1:0. Малкин — 18 (Р. Смит, Грэйвс), 18:57 — 2:0. Годро — 10 (Рословик, Веренски), 24:31 — 2:1. Пик — 1 (Бин, Тексье), 25:28 — 2:2. Ракелль — 9 (бол.), 34:32 — 3:2. Рословик — 5 (мен., Пик), 48:04 — 3:3. Картер — 8 (бол., Бемстрем, Р. Смит), 48:26 — 4:3. Р. Смит — 11 (Малкин), 49:53 — 5:3.

Вратари: Джерри — Гривз (58:28 — 58:43, 58:58).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (12+6+13) — 36 (6+17+13).

Наши: Малкин (16.56/2/0) — Воронков (13.12/3/0), Проворов (18.38/2/-2), Чинахов (14.21/3/0).

Питтсбург. PPG Paints Arena.

Эта неделя будет ключевой для «Питтсбурга». Как сообщали североамериканские СМИ, именно по последним матчам Кайл Дубас примет решение, как будет действовать на дедлайне. Выездную серию «пингвины» провели очень слабо, проиграв три матча подряд. По всей видимости, «Пингвинз» наконец-то вступают в этап перестройки, который надо было начинать несколько лет назад.

Но пока обменов не было, еще не все потеряно. Сегодня «Питтсбург» встречался с «Коламбусом», который можно назвать примером неудачной перестройки. В этом сезоне «Блю Джекетс» уже лишились шансов на попадание в плей-офф, а генменеджер клуба лишился своего поста.

Начался матч с гола Йессе Пульюярви. Четвертый выбор драфта-2016 оказался никому не нужен в НХЛ и подписал контракт с «Питтсбургом» только после длительного просмотра. Эта шайба стала для него первой в сезоне.

В концовке периода преимущество «Питтсбурга» укрепил Евгений Малкин, мощным щелчком отправивший шайбу в ворота «Коламбуса». В последнее время россиянина много критиковали. Во многом из-за его 13-матчевой безголевой серии. Но сейчас Джино вновь нашел себя — на его счету второй гол в двух матчах.

Во втором периоде «Коламбус» смог перехватить инициативу и даже сравнять счет. В моменте со вторым голом, кажется, Малкин помог сопернику, подправив шайбу после его броска.

Пыталась создавать моменты тройка с Воронковым и Чинаховым. К ним ставили то Джонни Гудро, то Алекса Нюландера. Кирилл Марченко же пропускал игру по решению тренера. В соцсетях фанаты «Коламбуса» очень жестко раскритиковали Винсента Паскаля за это.

В концовке второго игрового отрезка «Питтсбург» вновь вышел вперед. Эрик Гудбрансон хотел выбросить шайбу из зоны, но попал в форварда «Пингвинз» Рикарда Ракелля, от которого та отскочила в ворота.

В начале третьего периода команды обменялись голами в формате «5 на 4». Сначала Джек Рословик сравнял счет в меньшинстве, а уже 30 секунд спустя Джефф Картер рикошетом от защитника «Коламбуса» забросил шайбу в ворота.

Поставил точку в матче Райлли Смит с передачи Евгения Малкина. Россиянин пошел в прессинг у борта, отобрал шайбу и, не глядя на своего партнера, отдал отличную передачу.

После этой победы «Питтсбург» отстает от зоны плей-офф на восемь очков, при этом имея три матча в запасе. До дедлайна осталось всего несколько дней, Дубасу уже надо принимать решение по будущему команды.

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