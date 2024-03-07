В Alpine F1 довольны итогами дня…

В Alpine F1 довольны итогами первого дня уик-энда в Саудовской Аравии…

Пьер Гасли (9-й): «Здорово вернуться в Джидду. Это совсем другая трасса, со скоростными участками – совсем другая, чем в Бахрейне. По скорости мы выглядим чуть лучше, чем на прошлой неделе, но это только начало уик-энда.

Ощущения внутри машины всё ещё сложные, есть некоторые ограничения, но есть и позитивные моменты, которые мы можем использовать.

Я сохраняю спокойствие. У нас хорошая база для работы и уверенность в том, что мы сможем добиться большего от машины. С нетерпением жду завтрашнего дня».

Эстебан Окон (15-й): "Это был интересный день. Я рад вернуться за руль на этой фантастической трассе. Мы провели две хорошие тренировки, проехали много кругов с разным количеством топлива, собрали много информации и сделали выводы.

С машиной нужно поработать, мы подумаем над настройками, но в целом день вселил надежду. Посмотрим, чего мы сможем добиться в квалификации завтра вечером».

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