Ребров объявит состав сборной на игру с Боснией и Герцеговиной в прямом эфире — LIVE-трансляция

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявит состав национальной команды на матче плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 во время специальной пресс-конференции в Доме футбола.

Начало мероприятия запланировано на 12:00 по киевскому времени в пятницу, 8 марта.

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Сборная Боснии и Герцеговины объявила состав на матч с Украиной

Сборная Украины начнет сбор перед решающими матчами в борьбе за путевку на чемпионат Европы 13 марта.

Поединок с боснийцами состоится 21 марта на поле соперника. Победитель матча сыграет в финале с победителем пары Израиль – Финляндия. Финал намечен на 26 марта. Украина в случае победы в 1/2 финала будет номинальным хозяином решающей игры.

Евро-2024 пройдет на полях Германии с 14 июня по 14 июля.

Напомним, на Евро- 2020, который из-за пандемии состоялся летом 2021 года, «сине-желтые» добрались до четвертьфинала, где разгромно проиграли будущему финалисту — сборной Англии.

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