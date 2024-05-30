Джордж Расселл уверен в двигателе Mercedes 2026 года

В 2026 году Формула 1 перейдёт на новые силовые установки. Гонщик Mercedes Джордж Расселл уверен, что с новым двигателем его команда окажется в выигрышном положении.

Джордж Расселл: «В обычной жизни кажется, что до 2026 года ещё далеко, но в мире Формулы 1 он наступит уже завтра, и наша команда с уверенностью ждёт новую эпоху.

У команды есть опыт, успех 2014 года, опыт участия в Формуле Е и опыт создания гиперкара Mercedes-AMG ONE. В нашем моторостроительном подразделении Mercedes High Performance Powertrains много людей, имеющих огромный опыт работы с технологиями будущего.

Всё это даёт нам возможность создать великолепный двигатель. Наши партнёры из Petronas работают над новым топливом, и их разработки выглядят многообещающими. Так что мы уверены в своём двигателе перед началом новой эры».

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