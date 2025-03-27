Он нокаутировал украинца. Хирн подписал контракт с непобежденным супертяжем

Getty Images/Global Images Ukraine. Ленье Перо

Непобежденный боксер супертяжелого веса Ленье Перо (11–0, 8 КО) договорился о сотрудничестве с влиятельным промоутером Эдди Хирном и его компанией Matchroom Boxing.

Обозреватель бокса и инсайдер Ланс Пагмайр сообщил, что стороны подписали контракт, но условия договора решили не раскрывать. Дебют Перо под эгидой Matchroom Boxing состоится 18 апреля на арене «Caribe Royale» в американском Орландо. Соперником 32-летнего кубинца станет малоизвестный представитель США Детралиус Вебстер (9–4, 5 КО).

Ленье Перо является двукратным чемпионом Панамериканских игр, побеждал на юношеских чемпионате мира и Олимпиаде, многократный победитель турниров в любительском боксе. В 2023 году кубинец нанес единственное поражение в карьере украинцу Виктору Выхристу (TKO 8).

sport.ua