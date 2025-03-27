Нарушители порядка на Гран При арестованы в Мельбурне

Полиция штата Виктория подтвердила арест двух местных блогеров, которые в день Гран При Австралии проникли на территорию автодрома по поддельным пропускам службы безопасности – об этом происшествии мы упоминали неделю назад.

После гонки эти двое опубликовали в социальных сетях видео, на котором запечатлели своё «приключение»: оказавшись на автодроме, они смогли попасть в те зоны, куда проход ограничен, а посторонним вообще запрещён. Например, когда машины были на трассе, они находились рядом с обочиной с внешней стороны защитных ограждений.

Организаторы гонки, компания Australian Grand Prix Corporation, обратилась в полицию, правоохранители провели расследование и подтвердили, что два нарушителя правил безопасности были вчера задержаны по обвинению в том, что незаконно выдавали себя за сотрудников службы безопасности.

Ими оказались два 18-летних жителя Мельбурна, в их домах прошли обыски, вследствие чего были изъяты компьютеры и прочие «электронные устройства», после чего оба были допрошены полицией.

Одному предъявлены обвинения по десяти пунктам, второму – по семи, в том числе в официальном сообщении полиции идёт речь о таких правонарушениях, как «получение финансового преимущества обманным путём, изготовление фальшивых документов и незаконное проникновение на территорию».

Видеоролики, которые нарушители успели опубликовать в социальных сетях, уже удалены, и в июне их авторы предстанут перед судом.

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