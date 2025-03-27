Кайл Уокер хотел бы остаться в Милане на постоянной основе

Кайл Уокер присоединился к "Милану" в январе на правах аренды, которая обошлась итальянскому клубу в 1 миллион евро. Правый защитник был ключевым игроком "Сити" на протяжении почти десятилетия, однако за последние полтора сезона его форма в АПЛ заметно ухудшилась. Это заставило игрока искать новые варианты, и переход в Италию стал реальностью.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, "Милан" имеет опцию выкупа Уокера за 5 миллионов евро. "Россонери" хотят сделать трансфер постоянным и планируют подписать контракт с игроком до июня 2027 года. Сейчас его зарплата составляет 2,5 миллиона евро, но после выкупа должна вырасти до 4,5 миллиона.

Англичанин доволен своим опытом в Серии А и хочет продолжить выступать за "Милан". Уокер хорошо адаптировался к команде Сержиу Консейсау и внес свой вклад, хотя в целом команда не демонстрирует высоких результатов в этом сезоне.

Добавим, что с момента перехода 34-летний защитник успел сыграть в 9 матчах за "Милан" во всех турнирах.

www.ua-football.com