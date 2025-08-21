Прогноз Задорожного на матч Маккаби – Динамо

Бывший футболист национальной сборной Украины Сергей Задорожный, в прошлом выступавший за «Днепр», «Кривбасс», «Зарю» и «Александрию», поделился прогнозом на квалификационный матч Лиги Европы между «Маккаби» (Тель-Авив) и «Динамо» (Киев). Встреча состоится сегодня в сербском городке Бачка-Топола. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По словам Задорожного, на поле сойдутся гранды украинского и израильского футбола, для которых даже второе место в чемпионате своих стран считается неудачей. Именно поэтому эксперт ожидает упорное и принципиальное противостояние.

«К этому поединку команды подошли примерно в одинаковой форме. Да, чемпионат Израиля еще не стартовал, однако участие «Маккаби» в Кубке Тото позволило тель-авивцам компенсировать игровой тонус и сократить преимущество киевлян в практике», – отметил Задорожный.

По мнению экс-защитника, в техническом плане израильские футболисты могут иметь небольшое преимущество, однако «Динамо» за счет скорости и правильной тактики способно уравнять шансы. «Киевляне будут быстрее, это поможет им в отборе и выборе позиции», – добавил он.

Прогноз Задорожного на сегодняшний матч – результативная ничья 1:1. «Судьба противостояния решится через неделю в польском Люблине. Многое будет зависеть от того, кто сумеет избежать кадровых потерь во втором матче», – подытожил эксперт.

