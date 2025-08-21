Жеребьевка US Open: где смотреть и кто соперники наших

21 августа состоится жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису 2025 года. На ней определятся соперники как в мужском, так и в женском одиночных разрядах. Начало церемонии запланировано на 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте US Open. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Свои первые соперницы узнают и украинские теннисистки. В женской сетке выступят Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 29), Даяна Ястремская (WTA 32) и Юлия Стародубцева (WTA 66). По результатам рейтинга Свитолина, Костюк и Ястремская получили статус сеяных, расположившись под 12-м, 27-м и 30-м номерами соответственно. Всего у мужчин и женщин будет по 32 сеяных игрока.

Основная часть турнира стартует 24 августа и продлится до 7 сентября. Напомним, действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, а в женском – Арина Соболенко.

Следить за матчами и жеребьевкой US Open 2025 болельщики смогут в прямом эфире. Видеотрансляция доступна на официальной странице турнира.

