Прогноз и где смотреть матч Маккаби Тель-Авив — Динамо

В четверг, 21 августа, на стадионе состоится важный матч плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором встретятся два серьезных противника: израильский клуб «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо». Несмотря на возможность встретиться в квалификации Лиги чемпионов, обе команды были выбиты кипрским «Пафосом». Теперь они должны показать свои силы в борьбе за место в групповом этапе Лиги Европы. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Во сколько начнется он-лайн трансляция?

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени. Встречу можно смотреть на телеканале 2+2 и Киевстар ТВ.

«Маккаби» Тель-Авив: чемпион Израиля, но не без проблем

Команда из Тель-Авива, возглавляемая сербским тренером Жарко Лазетичем, традиционно считается одной из самых сильных в Израиле. В прошлом сезоне «Маккаби» занял первое место в Премьер-лиге, опередив «Хапоэль» из Беер-Шевы на два очка. Однако начало нового сезона было не таким удачным. В матче за Суперкубок Израиля «Маккаби» в игре с «Хапоэлем» уступил с минимальным счётом 1:2.

Неудача в квалификации Лиги чемпионов, где «Маккаби» встретился с «Пафосом», поставила команду в непростое положение. После поражения дома израильская команда оказалась в квалификации Лиги Европы. В этом турнире они встретились с «Хамрун Спартанс», командой с Мальты, и сумели одержать волевую победу. Перед встречей с «Динамо» команда из Тель-Авива выиграла матч Кубка Тото у «Хапоэля» из Иерусалима.

Основные игроки, на которых стоит обратить внимание в составе «Маккаби», – это форвард Дор Тургеман, ставший лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, а также новички Ион Николаеску и Мохамед Камара, усилившие атакующую и оборонительную линии.

«Динамо» Киев: проблемы на международной арене

Для киевского «Динамо» начало сезона в чемпионате Украины оказалось успешным. Команда уверенно выиграла все три стартовых матча и занимает первое место в турнирной таблице. Однако в еврокубках дела у «бело-синих» складываются не так удачно. После победы над «Хамрун Спартанс» в квалификации Лиги чемпионов, «Динамо» не смогло справиться с «Пафосом», продемонстрировав неудачную игру в ответном матче на Кипре.

Тем не менее, команда продолжает уверенно идти в чемпионате, где разгромила «Рух» и «Эпицентр», не встретив серьезных проблем. Важным моментом для «Динамо» стала игра Эдуардо Герреро, который забил свой первый гол за клуб в матче против «Эпицентра». Также стоит отметить, что киевляне восстанавливают форму, и Буяльский набирает нужную физическую форму, а Торрес уже дебютировал в составе команды.

Однако, перед важнейшей встречей с «Маккаби», команда Шовковского по-прежнему не может рассчитывать на Валентина Рубчинского, а участие Дениса Попова остаётся под вопросом из-за травмы икроножной мышцы.

Статистика встреч

В истории встреч «Маккаби» и «Динамо» состоялись четыре очных матча. В Лиге Европы в 2011 году команды дважды сыграли вничью, а в Лиге чемпионов сезона 2015-2016 киевляне дважды победили, не пропустив ни одного гола.

Прогноз букмекеров на матч

Эксперты не выделяют явного фаворита в предстоящем поединке, что лишь добавляет интриги в матч. Обе команды подойдут к игре с желанием пройти в основной этап Лиги Европы, и, скорее всего, не будут форсировать события, выжидая свои шансы в атаке. Ожидаем, что матч будет с минимальным количеством голов, и поставим на тотал голов меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Маккаби»: Мишпати, Стоич, Шломо, Асанте, Ревиво, Шахар, Сиссохо, Перец, Давида, Николаеску, Мэдмон.

