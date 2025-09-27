Маскерано раскрыл планы Бускетса после завершения карьеры

Хавьер Маскерано заявил, что Серджи Бускетс может стать тренером. Полузащитник "Интер Майами" объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании текущего сезона.

"Бускетс сказал мне, что постарается стать тренером. Не знаю, сколько времени это займёт, но у него есть все необходимые качества.

Он размышлял о завершении карьеры последние несколько недель.

Очень жаль, ведь он по-прежнему отличный футболист, и мы ещё можем наслаждаться его уровнем", – сказал главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано.