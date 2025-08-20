Ряды Кэпиталз пополнил бывший нападающий Кременчуга

Даниил Фурса – новичок «Киев Кэпиталз»

Форвард национальной сборной Эстонии Даниил Фурса подписал однолетний контракт с будущим участником объединенной Балтийской Оптибет-лиги – «Киев Кэпиталз».

Уроженец Таллина 28-летний Фурса последние четыре сезона выступал на родине в «Пантерз», а в минувшем сезоне стал вторым по результативности игроком команды с 44 (16+28) очками в 32 играх регулярки. Еще 9 (6+3) баллов Даниил добавил в свою статистику в четырех матчах плей-офф Балтийской лиги. Также Фурса выступал в низших дивизионах Германии и Финляндии, а в сезоне-2018/19 получил опыт выступления в украинском чемпионате с «Кременчугом», завоевав бронзовые награды.

Напомним, что ранее столичный Киев Кэпиталз пополнили девять легионеров из Латвии, один из которых запомнился памятной дракой.

Киевской команде нового наставника Олега Тимченко также удалось вернуть из Италии бывшего игрока «Сокола» и украинского легионера из Альпенлиги.

sport.ua