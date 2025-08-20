Connect with us
“Мы хотим выиграть АПЛ”. Один из лидеров Арсенала считает, что его команде не хватает трофеев

    • Центральный защитник лондонского "Арсенала" Уильям Салиба высказался о борьбе за титул АПЛ в новом сезоне.

    "Да, мы финишировали вторыми три сезона подряд, и мы понимаем, что нам не хватает трофеев. В новом сезоне мы сделаем все возможное, чтобы выиграть АПЛ. Мы хотим это сделать. Мы уже выиграли первую игру, так что мы собираемся выкладываться на полную и в следующих матчах. Мы должны быть еще лучше, чем в предыдущих трех сезонах".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Напомним, что недавно 24-летний Уильям Салиба попал в команду года в АПЛ по версии PFA, став первым игроком, который три сезона подряд находил место в одиннадцатке лучших игроков сезона в чемпионате Англии.

