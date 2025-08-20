“Мы хотим выиграть АПЛ”. Один из лидеров Арсенала считает, что его команде не хватает трофеев

Центральный защитник лондонского "Арсенала" Уильям Салиба высказался о борьбе за титул АПЛ в новом сезоне.

"Да, мы финишировали вторыми три сезона подряд, и мы понимаем, что нам не хватает трофеев. В новом сезоне мы сделаем все возможное, чтобы выиграть АПЛ. Мы хотим это сделать. Мы уже выиграли первую игру, так что мы собираемся выкладываться на полную и в следующих матчах. Мы должны быть еще лучше, чем в предыдущих трех сезонах".