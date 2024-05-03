Де Росси: Мы убедились, насколько Байер силен

Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси указал причины поражения от Байера (0:2) в первом полуфинале Лиги Европы.
Цитирует наставника сайт УЕФА.
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«Мы на собственном примере убедились насколько они сильны. В первом тайме мы играли в том стиле, в котором и должны — нам необходимо было «подчищать» их контратаки.
Иногда решающее значения имеют мелочи. Самим забить не удалось, а когда вперед выходят они, против такой команды играть сложно. на стадионе команды, которая никогда не проигрывала. Нам придется больше идти в атаку, похожую на ту, что была у нас в первом тайме. , — сказал де Росси.
Матч-ответ состоятся через неделю, 9 мая.
Отметим, что в параллельном поединке Марсель и Аталанта сыграли вничью.
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