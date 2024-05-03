Не всем нравится новый формат уик-энда со спринтом

В этом году изменился формат уик-энда с субботним спринтом, но новый порядок чередования сессий, опробованный две недели назад в Китае, понравился не всем.

Валттери Боттас: «Должен сказать, что мне больше нравился старый формат, когда после единственной тренировки мы сразу проводили квалификацию к основной гонке. Тогда всем было, что терять, не имея возможности изменить настройки».

Лэнс Стролл: «У гонщиков схожая позиция по этому поводу. Лично мне хотелось бы в пятницу днём проводить квалификацию к спринту, а после неё утром в субботу квалификацию к гонке. Не думаю, что это здорово – после спринта, где машина гораздо медленнее, чем на быстром круге, сразу переходить к квалификации».

Серхио Перес: «Временная отмена режима «Закрытого парка» увеличивает нагрузку на механиков, на это нужно обратить внимание. В сезоне и так 24 этапа, а с субботними спринтами им приходится ещё сложнее. Думаю, если в следующем году мы немного изменим формат, чтобы больше заботиться о наших людях, то все от этого только выиграем».

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