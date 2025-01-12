Ферстаппен: Хельмут Марко для меня – как второй отец

Макс Ферстаппен в интервью RacingNews365 назвал Хельмута Марко своим «вторым отцом» и рассказал о том, какую роль бывший австрийский гонщик сыграл в его жизни.

Именно благодаря Марко, автоспортивному советнику Red Bull, Макс дебютировал в Формуле 1 в 17-летнем возрасте, став гонщиком Toro Rosso, а посреди сезона 2016 года перешёл в Red Bull Racing и сразу одержал победу в Гран При Испании.

Теперь, спустя восемь с половиной лет, Ферстаппен – четырёхкратный чемпион мира, на его счету 63 победы и 40 поулов, и его по праву считают одним из лучших гонщиков в истории Формулы 1.

«Хельмут дал мне возможность начать карьеру в Ф1, а также перейти в основную команду, – подчеркнул голландский гонщик Red Bull Racing. – Вместе мы пережили немало хороших и плохих моментов, но с годами наши отношения становились всё прочнее, и это для меня особенно важно. Хельмут – мой главный болельщик.

Я уже даже не воспринимаю его как босса, он для меня как второй отец. Ему можно высказать всё, что угодно, у нас очень искренние отношения, и мы делимся друг с другом мнениями по всем поводам.

Разумеется, если я допускаю ошибку, он об этом говорит, и мне это нравится. Даже в 2024 году, когда нам приходилось непросто, мы постоянно общались. Удивительно, но и в 82 года он сохраняет полную собранность, да и гоночный опыт у него очень богатый. Он с большим уважением относится к моему прошлому, когда моей карьерой занимался отец. У нас с Марко очень честные отношения».

В 2024-м эти отношения прошли проверку на прочность, когда команда Red Bull Racing оказалась в кризисной ситуации. В ней обострилась борьба за власть, и Макс тогда дал понять, что если Марко будет уволен, то он тоже задумается об уходе из команды. Считается, что едва ли не главную роль в тех интригах играл Йос Ферстаппен, но теперь всё это в прошлом.

«Что было – то было, но теперь они вновь спокойно общаются, так что многое изменилось, – добавил Макс. – Конечно, у разных людей могут быть разные мнения. У моего отца тоже всегда есть своё мнение, но такой уж он человек, он хочет мне только добра и всегда обо мне заботится.

Он по-своему оценивает те или иные ситуации, и порой это приводит к конфронтации, но именно поэтому нужно разговаривать друг с другом, даже если вы придерживаетесь разных точек зрения. Но если всё обсудить, это помогает найти решение».

Источник