Бергер: Время покажет, есть ли у Мекиса «инстинкт убийцы»

Бывший гонщик Формулы 1 и совладелец Toro Rosso Герхард Бергер считает, что Лоран Мекис справится с ролью руководителя Red Bull Racing…

Герхард Бергер: «Я не раз работал с Лораном – в Ferrari, в Toro Rosso и в FIA. Он – симпатичный, приятный парень с очень хорошими лидерскими качествами. Он очень хорошо знает Формулу 1, поскольку работал на разных должностях, он умеет руководить людьми.

Время покажет, есть ли у него тот «инстинкт убийцы», который нужен в большой команде, чтобы сражаться на самом верху. Я думаю, что Мекис — хорошее решение для Red Bull Racing, но работа в этой команде не станет для него лёгкой прогулкой».

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