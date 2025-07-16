«Заберет его волю, в 6 раунде ему конец». Беллью – о бое Усик – Дюбуа 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Усик постарается лишить Дюбуа его уверенности и воли к победе, а у него это все сейчас есть. Дюбуа уверен в победе как никогда раньше, но Усик постепенно ее отнимет – где-то с шестого раунда наступит конец Дюбуа. Я не думаю, что он доживет до финального гонга», – сказал Беллью.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua