Легендарный Майкл Баффер поделился ожиданиями от реванша Усик – Фьюри

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер сообщил, что он ожидает от реванша между супертяжами украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри:

«Реванш, которого ждет весь мир. Приготовьтесь к борьбе. Невероятный бой с выдающимся андеркардом», – написал он на своей странице в соцсети Х.

Напомним, в ночь на 19 мая Александр Усик (22-0, 14 КО) победил британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Тогда украинец победил разделенным решением судей.

Бой-реванш между боксерами пройдет 21 декабря.