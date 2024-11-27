Футболист Динамо попал в рейтинг молодых открытий года

В Международном центре спортивных исследований (CIES) опубликовали список лучших молодых игроков, которые стали открытиями в текущем году.

В рейтинг были включены футболисты до 20 лет, которые сыграли как минимум 900 минут на взрослом уровне в течение года.

В этот список вошел и один украинец – защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко. Он занял 14-е место с 70,3 балла.

Лидером списка стал защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси (91,5 балла). Второе место досталось полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну (83,3), а третье – аргентинскому защитнику Хулио Солеру из клуба «Ланус» (77,0).