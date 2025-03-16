Марио Изола: Деградация резины была минимальной

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги Гран При Австралии, победу в котором одержал Ландо Норрис, и рассказал об эффективности промежуточных шин, на которых была пройдена большая часть гонки.

Марио Изола: «Какое начало нового сезона Формулы 1! Всего за сто минут мы испытали столько эмоций, а результат не был известен до последнего круга – речь не только о победе, но и позициях в первой десятке.

С технической точки зрения мы смогли оценить, как показали себя промежуточные шины 2025 года. Они позволили гонщикам атаковать на пределе на протяжении многих кругов даже тогда, когда на трассе начала проявляться сухая траектория.

На передней левой шине, которая испытывает наибольшую нагрузку на этой трассе, возникло лишь незначительное гранулирование, но в целом мы увидели минимальный уровень деградации резины.

О сликах сказать практически нечего, поскольку отрезки на них получились достаточно короткими – от десяти до четырнадцати кругов, что затрудняет оценку их эффективности.

Теперь вместе с десятью командами мы начинаем подготовку ко второму этапу сезона на следующей неделе в Шанхае. Трасса в Китае сильно отличается от трассы в Мельбурне. Нас ждут совершенно новый асфальт и уик-энд в формате со спринтом, что станет дополнительным вызовом».

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