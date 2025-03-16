Промоутер Джошуа готовится сорвать реванш Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что ему удастся организовать реванш своего клиента Энтони Джошуа против Александра Усика.

«Дюбуа подерется с Джошуа этим летом, если мы этого захотим. Но Джошуа хочет боя с Фьюри, однако это пока маловероятно, ведь Тайсон ушел из бокса.

Энтони должен драться где-то в июле. Настроение сейчас у Джошуа такое: Я хочу Фьюри, а если нет – то Дюбуа». Скоро мы все обсудим и примем решение», – сказал Хирн.

Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua