Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно.

«Мозес Итаума – это будущее нашего дивизиона», – передает слова Александра боксерский портал Secondsout.

Ранее один из самых перспективных боксеров хевивейта Мозес Итаума высказался о бое-реванше между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

sport.ua