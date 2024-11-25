Сергей Бобровский. Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
26 ноября, вторник
03.00 (мск) «Флорида» — «Вашингтон»
03.00 «Каролина» — «Даллас»
03.00 «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»
03.00 «Рейнджерс» — «Сент-Луис»
03.00 «Филадельфия» — «Вегас»
03.00 «Тампа-Бэй» — «Колорадо»
03.30 «Айлендерс» — «Детройт»
03.30 «Оттава» — «Калгари»
04.00 «Миннесота» — «Виннипег»
06.00 «Анахайм» — «Сиэтл»
06.30 «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»
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