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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 26 ноября: «Флорида» — «Вашингтон», «Тампа» — «Колорадо» и другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 26 ноября: «Флорида» — «Вашингтон», «Тампа» — «Колорадо» и другие матчи

Сергей Бобровский. Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

26 ноября, вторник

03.00 (мск) «Флорида» — «Вашингтон»

03.00 «Каролина» — «Даллас»

03.00 «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»

03.00 «Рейнджерс» — «Сент-Луис»

03.00 «Филадельфия» — «Вегас»

03.00 «Тампа-Бэй» — «Колорадо»

03.30 «Айлендерс» — «Детройт»

03.30 «Оттава» — «Калгари»

04.00 «Миннесота» — «Виннипег»

06.00 «Анахайм» — «Сиэтл»

06.30 «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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