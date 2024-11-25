Маттео Берреттини: “В прошлом году я получил столько энергии от матчей и еще раз осознал, насколько Кубок Дэвиса важен для меня”

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, который в 2023 году из-за травмы не смог сыграть в финале командного турнира, поделился эмоциями после победы против сборной Нидерландов



– В прошлом году вы поддерживали свою команду вне корта. Если бы вы могли, что бы вы хотели сказать своему прошлогоднему Маттео? Что этот Кубок Дэвиса значит для вас после всего этого?

– Это будет трудно. Я сказал бы ему то, что я сам и делал: не сдаваться. В прошлом году мне было очень приятно быть здесь, но в то же время я помню момент, когда я подумал: «Зачем я приехал?». Потому что я не был частью команды на 100%, но я конкурентоспособный игрок и хочу быть частью команды. Но позже я сказал себе, что приехать на турнир было очень важно для меня, потому что я поддерживаю их. И я был очень счастлив за них, но также и за себя. Я сделал это для себя. Я получил столько энергии из тех матчей. Я еще раз осознал, насколько Кубок Дэвиса важен для меня. Я жил теми моментами и черпал всю эту энергию, думая, мол, ладно, в следующем году ты будешь здесь, ты будешь играть за Италию. Я использовал это как двигатель, чтобы тренироваться и дальше делать все, чтобы вернуться на корт.

– Как бы вы описали, как это – сидеть вне корта и наблюдать за игрой Янника, особенно за тем, как он играет в последние недели?

– Это особый опыт. Буду откровенным. В прошлом году, когда мы были здесь, мы [игроки сборной Италии] смотрели друг другу в глаза и думали, что этот парень – это что-то другое (улыбается), что-то другое… Все говорили, что мы никогда не видели, чтобы кто-то бил по мячу так сильно, так плоско и так много раз. Казалось, что он не может ошибиться.

С тех пор он проиграл всего шесть матчей, поэтому я думаю, что он просто доказал, что он лучший в мире. Как видите, он самый скромный парень на планете, и он приехал сюда так, будто он не выиграл Итоговый турнир, не выиграл все, что он выиграл. Он показал столько уважения своей команде. Перед тем, как мы вышли на корт в парном разряде, он хотел спросить каждого, все ли согласны с нашим решением, и я думаю, что это особенный момент. Это показывает, как мне кажется, что ты имеешь в своем сердце. Очевидно, что его теннис впечатляет, но я думаю, что то, как он справляется со всем вне корта, и его отношения с людьми в команде – это то, что делает его особенным и почему у нас есть два таких кубка в Италии (показывает на трофей).



btu.org.ua