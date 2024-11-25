Connect with us
Футбол

Рууд ван Нистелрой может стать главным тренером легендарного немецкого клуба

Ранее нидерландец был игроком этого именитого клуба

Рууд ван Нистелрой может стать главным тренером легендарного немецкого клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Рууд ван Нистелрой остается в поиске работы после того, как он покинул «Манчестер Юнайтед».

    Читайте такжеРуд ван Нистелрой хочет остаться в Премьер-лиге на фоне потенциальных вакансий в трех клубах

    Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "Гамбург" рассматривает возможность назначения Рууда ван Нистелроя на пост главного тренера команды, после того как немецкий клуб уволил 52-летнего Штеффена Баумгарта.

    Известно, что 48-летний ван Нистелрой, который ранее выступал за "Гамбург" с 2010 по 2011 год, давно находится в их списке. Его кандидатуру уже обсуждали на уровне руководства еще до того, как Баумгарт стал главным тренером клуба в начале этого года. Тогда уже были конкретные переговоры с нидерландским специалистом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Напомним, что летом 2024-го года Рууд ван Нистелрой вернулся в "Манчестер Юнайтед", начав работу в тренерском штабе Эрика тен Хага. Впоследствии "МЮ" объявил о его уходе после того, как Рубен Аморим возглавил клуб.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis