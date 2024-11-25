Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри

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Компания Entain обнародовала данные прошедшего поединка между легендарным американским боксером Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом, который состоялся в ночь на 16 ноября.

Оказалось, что на этот бой было поставлено больше всего ставок в истории профессионального бокса. Представитель компании Грег Феррис заявил:

«Наше отделение всегда готово к повышенному интересу к поединкам, в которых дерутся знаменитые спортсмены. Встреча Тайсона и Пола собрала экранов болельщиков разных категорий. Эти фанаты имеют различные предпочтения, однако в таком событии поддерживало своего любимца. Сума ставок в этом поединке побила рекорд и оказалось наибольшей в истории этого вида спорта».

Феррис не назвал точную сумму, однако специалисты посчитали, что было сделано ставок на общую сумму около 60 млн долларов. Американские специалисты заявили, что бой Тайсона и Пола побил по этому показателю рекорд встречи Александра Усика и Тайсона Фьюри, которая состоялась в мае 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Усик вспомнил эпизод первого поединка и признался, что сопернику не удалось его потрясти.

sport.ua