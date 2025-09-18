Копенгаген – Байер: прогноз и где смотреть матч 1 тура ЛЧ

В четверг, 18 сентября, в Копенгагене на стадионе «Паркен» пройдет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Хозяева поля — датский «Копенгаген» — примут немецкий «Байер». Это противостояние обещает быть напряжённым: обе команды переживают период перемен, но при этом сохраняют амбиции в главном клубном турнире Европы. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени В Украине эксклюзивные права на трансляцию Лиги чемпионов принадлежат платформе MEGOGO. Зрители смогут не только увидеть матч в прямом эфире, но и получить доступ к дополнительным материалам: расширенной статистике, аналитическим обзорам экспертов и интервью с игроками. Также доступны повторы ключевых эпизодов и выбор комментатора, что делает просмотр ещё удобнее для болельщиков.

«Копенгаген»: сила дома и проблемы в чемпионате

Датский клуб в последние годы остаётся флагманом местного футбола. В среднем команда выигрывает один национальный титул каждые два сезона. Если в 2024 году чемпионство досталось «Мидтьюлланну», то весной «Копенгаген» сумел взять реванш, обогнав соперника в концовке сезона.

Однако в новом сезоне подопечные Якоба Нееструпа пока не впечатляют. В последнем туре они уступили на выезде «Брондбю». Тем не менее, в квалификации Лиги чемпионов команда выглядела уверенно: дома одержала сухие победы над «Мальме» и «Базелем», несмотря на ничейные результаты в гостях. Это подтверждает, что «Паркен» остаётся крепостью для датчан.

«Байер»: после эры Алонсо

Немецкий клуб завершил прошлый сезон на исторической ноте. С Хаби Алонсо «Байер» впервые в истории выиграл серебряную «салатницу» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Но удержать тренера не удалось: летом он уехал в Мадрид. Вместе с ним команду покинули и несколько ключевых игроков, включая Флориана Виртца.

Приглашение Эрика тен Хага оказалось ошибкой. Голландец успел поссориться с футболистами и был уволен после двух туров, где команда проиграла «Хоффенхайму» и сыграла 3:3 с «Вердером». Новый наставник Каспер Юльманд стартовал с победы над «Айнтрахтом» (3:1), но пока слишком рано говорить о стабильности.

Личные встречи

История очных противостояний полностью на стороне немцев. Все три матча между клубами, включая два поединка Лиги чемпионов 2014 года и товарищеский матч два года назад, завершились победами «Байера».

Прогноз на матч Копенгаген – Байер

Букмекеры отдают предпочтение гостям, но неопределённость с новым тренером «Байера» делает расклад менее однозначным. Наиболее логичной выглядит ставка на результативный футбол — тотал больше 2,5 голов. Коэффициент на это событие составляет около 1,82. С учётом атакующего потенциала обеих команд можно ожидать зрелищного матча.

