Gazzetta dello Sport: Карлос Сайнс перейдёт в Mercedes

Gazzetta dello Sport со ссылкой на неназванные, но «авторитетные источники» пишет, что Карлос Сайнс в следующем году будет выступать за Mercedes. Т.е. получается, что две команды произведут нечто вроде рокировки, ведь Льюис Хэмилтон займёт место испанца в Ferrari.

Якобы официальное подтверждение со стороны Mercedes последует несколько позже. Как пишет итальянское издание, разговоры о том, что Макс Ферстаппен раздумывает о переходе в заводскую команду штутгартского концерна, были лишь своего рода манёврами, предпринятыми окружением трёхкратного чемпиона мира в период, когда Red Bull Racing оказалась в кризисной ситуации из-за скандального «дела Хорнера».

Но поскольку кризис, похоже, миновал, то особых поводов расставаться с Red Bull у Ферстаппена нет, хотя это был бы интересный поворот интриги. Тем временем в Mercedes продолжали переговоры с другими возможными претендентами на замещение вакансии и вроде бы остановились кандидатуре Сайнса, гонщика опытного, умного и технически отлично подкованного, на счету которого уже три победы.

Для Mercedes важно ещё и то, что Карлос – командный игрок, умеет находить общий язык с коллективом, в котором работает, и с напарниками, поэтому с Джорджем Расселлом они вполне нормально поладят и будут общими усилиями заниматься доводкой машины.

Однозначно, что для Сайнса это будет очень неплохой вариант, потому как Mercedes с её ресурсами и технологическими возможностями в любом случае остаётся топ-командой, даже если в последнее время её дела идут не лучшим образом.

Если информация о контракте с испанцем подтвердится, это будет означать, что перспективный итальянец Андреа Кими Антонелли продолжит набираться опыта в молодёжных сериях, активно участвовать в тестах, а в Формуле 1 он может повторить путь Расселла, т.е. дебютировать в Williams и провести пару сезонов в команде из Гроува, которая использует силовые установки Mercedes. Но до этого пока далеко, потому что для начала надо добиться успехов в Формуле 2, а в начале своего первого сезона в молодёжной серии Антонелли особых результатов не показывает, хотя скорость у него есть, в этом сомневаться не приходится.

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