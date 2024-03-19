SunGod – новый партнёр Williams

Британский производитель спортивных солнцезащитных очков, компания SunGod, стала новым партнёром команды Williams до конца сезона 2024 года.

Сегодня команда Williams Racing объявила о новом партнерстве с британским брендом очков SunGod. В рамках этого сотрудничества SunGod станет официальным лицензиатом команды по продаже очков в сезоне Формулы 1 2024 года.



Специалисты SunGod работает в тесном сотрудничестве с командой над созданием уникальной линейки высокоэффективных очков, вдохновленных Williams Racing. Лимитированные коллекции, предназначенные для гонщиков, членов команды и страстных поклонников Williams, будут выпущены позднее в этом году.



Пол Асенсио, коммерческий директор Williams Racing: «Сотрудничество с SunGod – это фантастический момент для команды, продолжающей двигаться к возвращению на первые места в пелотоне. Их стремление к инженерному совершенству четко соответствует стремлению Williams Racing к совершенству на гоночной трассе. Мы с нетерпением ждем совместной работы с SunGod над созданием инновационной коллекции очков, которые понравятся нашим болельщикам по всему миру и воплотят в себе дух нашей команды».

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