Сайнс: По-прежнему побеждает самая быстрая машина

После победы Ferrari в Монце уровень конкуренции в этом сезоне поднялся ещё на один шаг – впервые с 1977 года четыре команды одержали победу как минимум в трех Гран При. Но гонщик Ferrari Карлос Сайнс не считает, что оптимальная стратегия может сделать любую из этих команд победителем Гран При на любой трассе.

Карлос Сайнс: «По мне, так и сейчас по-прежнему побеждает самая быстрая машина. Да, в Италии Ferrari и McLaren напряжённо боролись, но в Зандворте победила самая быстрая машина, так что всё по-прежнему зависит от этого.

Посмотрите на разницу в квалификации – всё решают десятые. Это говорит о том, что гонщики более или менее равны в скорости, а результат зависит от того, кому машина в решающий позволит отыграть эту десятую, кто на 100% в ней уверен».

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