Игорь Шестеркин: биография российского вратаря «Рейнджерс»

Игорь Шестеркин. Фото Global Look Press История одного из лучших голкиперов России.

Игорь Шестеркин

Дата рождения: 30 декабря 1995 года

Место рождения: Москва, Россия

Вид спорта: хоккей

Амплуа: вратарь

Рост: 185 см

Игровой номер: 31

Детские годы Шестеркина

Шестеркин родился в Москве, его семья жила в Сетуни, на западе столицы. Недалеко от дома находился хоккейный дворец, в котором базируется академия «Крыльев Советов», где Игорь начал заниматься хоккеем. Первым тренером Шестеркина стал опытный наставник Евгений Полеев, который раньше сам был вратарем и сразу же разглядел в юном хоккеисте задатки голкипера. В детстве Игорь также любил играть в футбол.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В системе «Спартака»

В 2011 году Шестеркина на драфте юниоров КХЛ выбрал «Спартак». В молодежной команде красно-белых ему помогал тренер Олег Браташ, которого Игорь знал еще по «Крыльям Советов».

Шестеркин провел два сезона в МХЛ. В сезоне-2012/13 у вратаря были 31 пропущенная шайба в 15 матчах (92% отраженных бросков) регулярного чемпионата и 14 — в девяти играх плей-офф (94,8% отраженных бросков). Тогда красно-белые дошли до финала, где в упорной борьбе уступили «Омским ястребам», проиграв седьмой матч серии в овертайме.

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В сезоне-2013/14 Шестеркин пропустил 33 гола в 23 матчах регулярного чемпионата (94,7% отраженных бросков) и столько же — в 19 играх плей-офф (93,7% отраженных бросков). В этот раз финальная серия вновь продлилась семь матчей, но «Спартак» победил «Красную Армию» и выиграл Кубок Харламова.

В сезоне-2013/14 Шестеркин дебютировал в КХЛ за «Спартак», сыграв девять матчей в регулярном чемпионате, а после окончания сезона перешел в СКА.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

СКА

В первые годы в Санкт-Петербурге Шестеркин выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ и «СКА-1946» в МХЛ, изредка получая игровое время в основной команде. Он провел шесть матчей в КХЛ в сезоне-2014/15, по итогам которого петербуржцы выиграли Кубок Гагарина.

В сезоне-2016/17 Шестеркин начал регулярно получать игровое время в СКА. Тогда же на его счету была сухая серия в КХЛ, которая длилась 272 минуты и 8 секунд. В регулярном чемпионате вратарь пропустил 60 шайб в 39 играх (93,7% отраженных бросков). В плей-офф он пропустил семь шайб в пяти матчах, отразил 94% бросков и помог команде выиграть Кубок Гагарина.

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На протяжении нескольких лет тренерский штаб СКА чередовал Шестеркина и Микко Коскинена. В 2017 и 2018 годах почти весь плей-офф проводил финн, но в сезоне-2018/19, который стал для Игоря одним из лучших в плане индивидуальной статистики, россиянин стал получать больше игрового времени. В регулярном чемпионате у Шестеркина была 31 пропущенная шайба в 28 матчах, а процент отраженных бросков вырос до 95,3%. В плей-офф он провел 10 матчей, пропустив 17 шайб и отразив 90,4% бросков.

Фото Global Look Press

НХЛ

В 2014 году Шестеркина на драфте НХЛ выбрал «Нью-Йорк Рейнджерс» — клуб, за который вратарь болел с детства. Переход состоялся спустя пять лет.

Сезон-2019/20 Игорь начал в АХЛ в составе фарм-клуба «Рейнджерс», но зимой стал попадать в состав основной команды в НХЛ.

После ухода легендарного Хенрика Лундквиста «Рейнджерс» сделали ставку на Шестеркина. По ходу сезона-2020/21 у Шестеркина была сухая серия длиной в 152 минуты 37 секунд.

В сезоне-2021/22 «Рейнджерс» добрались в Кубке Стэнли до финала Восточной конференции. Тот сезон принес Шестеркину звание лучшего вратаря лиги (приз «Везина Трофи»). До него лишь два россиянина — Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский — становились обладателями награды. В регулярке у Игоря был наивысший процент отраженных бросков в энхаэловской карьере — 93,5%. В плей-офф показатель составил 92,9%. В первом матче четвертьфинала конференции с «Питтсбургом» (3:4 ОТ) россиянин сделал 79 сейвов.

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В сезоне-2022/23 «Рейнджерс» вместе с Шестеркиным вылетели в первом раунде плей-офф, а в сезоне-2023/24 вновь дошли до финала Восточной конференции. В новом сезоне Игорь постарается реализовать мечту о победе в Кубке Стэнли.

«Мы максимально сконцентрированы. У нас есть и опытные, и молодые ребята, которые обрастают мясом. На ошибках учатся. Без поражений не бывает побед. Поэтому уверен, что все будет хорошо. Даже если взять пример «Флориды», которая проиграла «Вегасу» год назад, а сейчас взяла кубок. Мы можем достичь такого же результата», — сказал вратарь в интервью «СЭ» летом 2024 года.

Сколько зарабатывает Шестеркин

Контракт Шестеркина с «Рейнджерс», подписанный в 2021 году, заканчивается в конце сезона-2024/25. По нему он зарабатывает около 5,67 миллиона долларов в год. Если переговоры о новом соглашении пройдут успешно, сумма может существенно вырасти — Шестеркин наверняка станет дорогим голкипером НХЛ и будет зарабатывать больше 10 миллионов долларов за сезон.

Фото Global Look Press

Сборная России

На молодежном чемпионате мира 2015 года Шестеркин завоевал серебряную медаль. На том турнире Игорь стал вторым вратарем по проценту отраженных бросков (93,8%), но в финале с Канадой (4:5) был заменен после двух быстрых пропущенных голов.

Позже Шестеркин стал вызываться во взрослую сборную, но ЧМ-2016, ЧМ-2017 и Олимпийские игры-2018 провел в качестве запасного вратаря. На обоих чемпионатах мира Россия заняла третье место, а на Олимпиаде — первое.

На чемпионате мира 2018 года Шестеркин сыграл в четырех встречах, в которых пропустил пять шайб, и занял третье место по проценту отраженных бросков (94,2%). В проигранном четвертьфинале с Канадой (4:5 ОТ) Игорь сделал 36 сейвов.

Фото Global Look Press

Достижения Шестеркина

Клубные

Обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017) Обладатель Кубка Харламова (2014)

Сборная России

Олимпийский чемпион (2018) Бронзовый призер чемпионата мира (2016, 2017) Серебряный призер молодежного чемпионата мира (2015)

Личные

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Личная жизнь Шестеркина

Шестеркин женат на Анне Бутусовой, с которой начал встречаться до переезда в США. В 2022 году у пары родился сын Тимофей.

«Дорогая, спасибо за сына! Ты сделала меня самым счастливым человеком на Земле! Я тебя очень люблю и обещаю быть лучшим папой», — отреагировал в соцсетях Шестеркин.

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